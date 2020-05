Režiser Gregor Božič v Virtualni kavarni

V Virtualni kavarni ekipe GO! 2025, ki pripravlja kandidaturo Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture, bodo danes ob 18. uri gostili Gregorja Božiča, Novogoričana, ki je s svojo strokovnostjo, predanostjo in preciznostjo navdušil mednarodne filmske kritike v Sloveniji in tujini.

Poleg premiernega predvajanja na uglednem Toronto International Film Festival je s svojo najnovejšo celovečerno filmsko pravljico Zgodbe iz Kostanjevih gozdov podrl rekord na Festivalu slovenskega filma. Dobil je 11 priznanj Vesna, med katerimi je bila tudi nagrada občinstva - sam pravi, da mu je ta najdražja.

"Človek, ki kljub velikemu talentu in pohvalam ostaja skromen in pristen. Prepričani smo, da ga prav to dela tako vélikega. Povprašali ga bomo o inspiracijah, o novih generacijah režiserjev, o njegovi ljubezni do sadovnjakov ter o tem, kako je obmejno življenje vplivalo na njegove kreacije," napoveduje ekipa GO! 2025.