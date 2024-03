V prejšnjih dneh je prišlo do pogina rib v pritoku Birše pri Pradežu. Na kraj so prišli izvedenci agencije Arpa in ribiški čuvaji, vzeli so nekaj vzorcev vode, ki je zaudarjala po varekini. Poginilo je kakih petdeset rib. Kako je varekina končala v potok, še ni bilo ugotovljeno, sicer je zelo možno, da jo je kdo uporabljal za čiščenje kakega stroja in jo je zatem kratkomalo izlil v vodotok.