Roke kot simbol ljubezni in brezmejnosti

Roke, ki dajejo podporo, podirajo meje in razdalje so simbol letošnje deželne Parade ponosa, ki bo 4. septembra obiskala Gorico in Novo Gorico. Od parade nas ločuje še dvaindvajset dni, na socialnih omrežjih pa so včeraj objavili uradni napovednik dogodka, ki ga organizira društvo FVG Pride ODV.

Moto letošnje parade je »Odmejimo pravice«, na to je povezana tudi vsebina posnetka, ki ga je zrežiral Goričan Christian Natoli. Kadri v posnetku se zgledujejo po grafični podobi parade, kjer sta v ospredju roki, ki se skušata dotikati. Roke kot simbol združevanja, ljubezni in podpore so tako tudi protagonist krajšega videoposnetka, ki so ga snemali med Gorico in Novo Gorico. Posnetek, ki si ga lahko ogledate tukaj, je nastal v produkciji hiše Tesla Production. V njem nastopajo Andrea Regina Cortello, Angela Cattaneo, Antonio Pauletta, Enrico Mauro, Enrico Vinti in Martina Jazbec.