Ronško društvo Jadro bo prenehalo z delovanjem

Ronško kulturno društvo Jadro se poslavlja. V prihodnjih tednih bodo poskrbeli za poslednja dva dogodka, predstavitev 22. številke društvenega glasila in tradicionalni božični koncert, zatem bodo prenehali z delovanjem.

»Pred božičem nameravamo vrniti ronški občini ključe našega sedeža v Romjanu, tako da prihodnje leto ne bomo več plačevali najemnine. Naš klekljarski odsek je prenehal z dejavnostjo s poletjem, tako da bomo klekljarsko opremo poklonili doberdobskemu društvu Jezero, medtem ko bomo nekaj pohištva - omaro, mize, tablo - podarili društvu Hrast, ki je ravno tako iz Doberdoba. Fotografsko gradivo, knjižni fond in poleg tega še grb društva Triglav, ki je delovalo v Tržiču takoj po drugi svetovni vojni, bomo ne nazadnje izročili osnovni šoli Ljubke Šorli iz Romjana,« napoveduje predsednik društva Jadro Karlo Mucci.

»Med lanskim letom je prenehal z delovanjem slovenski ženski cerkveni pevski zbor iz Ronk, ki je bil ustanovljen leta 1980. Sedem let kasneje smo ustanovili še društvo Jadro,« pravi Mucci, ki je tako cerkvenemu zboru kot društvu Jadro predsedoval vse od ustanovitve. »V zadnjih letih je bilo vse težje najti ljudi, ki bi priskočili na pomoč društvu. Mnogi so obljubljali, vendar so zatem le redki prišli,« pravi Mucci in pojasnjuje, da je bilo Jadro verjetno edino kulturno društvo, ki je bilo včlanjeno tako v ZSKD kot v ZSKP. Poleg tega dolgoletni Jadrov predsednik razlaga, da se je srednja starost društvenih članov z leti višala, medtem ko za klekljanje in tradicionalne društvene dejavnosti med mladimi ni bilo pravega zanimanja.