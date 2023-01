Roparja bencinskega servisa še iščejo

Na zadnji dan lanskega leta je bil operativno-komunikacijski center Policijske uprave Nova Gorica ob 18.25 obveščen o ropu bencinskega servisa Petrol v Solkanu. Na kraj kaznivega dejanja in v okolico je bilo poslanih več policijskih patrulj, ki so začele z izvajanjem aktivnosti, da bi nepridiprava prijeli. Z ogledom kraja dejanja in zbiranjem obvestil je bilo doslej ugotovljeno, da je dejanje izvršil neznani zamaskirani moški, ki je z nožem od prodajalca v bencinskem servisu v Solkanu izsilil manjšo količino gotovine in po dejanju odšel neznano kam. O dogodku še vedno poteka intenzivna kriminalistična preiskava, policisti pa roparja do danes še niso odkrili.