Rumeni alarm za Vipavo

Vipava po dolgem času spet grozi s poplavami na najbolj izpostavljenih mestih. Po obilnih padavinah med včerajšnjim dnevom je pretok reke zelo narastel, zaradi česar je slovenska okoljska agencija Arso izdala rumeno opozorilo za celo Vipavsko dolino. Sinoči je reka poplavila nekaj izpostavljenih površin v srednjem toku, nakar se je ponoči njen pretok ustalil. Na spletni strani agencije Arso so v zadnjem opozorilu, izdanem ob 9.30, zapisali, da se je pretok reke Vipave v jutranjih urah ustalil tudi v spodnjem toku, kjer Vipava poplavlja v manjšem obsegu. Dopoldan se bodo poplavljene površine že pričele zmanjševati.

Vipava je v Mirnu najvišji doslej izmerjeni pretok dosegla 19. septembra 2010; takrat je v strugi drlo 436 kubičnih metrov vode na sekundo, trenutno (zadnja meritev ob 10.20) jih je okrog 270 in vodostaj počasi upada.

Nekoliko bolj zaskrbljujoče je stanje v porečju Kolpe, za katerega je bilo izdano oranžno opozorilo. Kolpa trenutno v srednjem toku upada, vendar še poplavlja na običajnih izpostavljenih območjih. V spodnjem toku je čez noč močneje narasla in se zjutraj pričela razlivati izven struge. Danes lahko Kolpa v zgornjem in srednjem toku po prehodnem upadanju ponovno naraste, pri čemer bo obseg razlivanja podoben jutranjemu. V spodnjem toku se bo danes čez dan trend naraščanja upočasnil, Kolpa bo poplavila na območjih pogostih poplav.

Krka in njeni pritoki zjutraj počasi naraščajo in se razlivajo v manjšem obsegu. Ob ponovi krepitvi padavin bo Krka s pritoku danes ponovno naraščala, njeno naraščanje v spodnjem toku pa se bo nadaljevalo še predvidoma do nedelje. Danes se bo Krka razlivala na vsakoletnih poplavnih območjih, popoldan in čez noč pa se lahko poplavljene površine še nekoliko povečajo.