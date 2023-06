Ruske bloke bi razglasili za spomenik lokalnega pomena

Če je bilo leto 2022 v Sloveniji posvečeno Jožetu Plečniku, je letošnje leto posvečeno njegovemu učencu, Edvardu Ravnikarju. In če je bil čas, ko je Plečnik vihtel poteze bodočih arhitektur, čas iskanja slovenske identitete, se je Ravnikar obračal v svet in kot eden izmed najbolj izvirnih prenašalcev Plečnikovega sporočila združeval lokalno tradicijo z modernimi povojnimi tokovi v arhitekturi. Ker je Nova Gorica Ravnikarjevo mesto, se je tukajšnja občina odločila, da skupaj z Društvom primorskih arhitektov in drugimi akterji oblikuje pester program, s katerim bodo obeležili Ravnikarjevo leto.

»Edvarda Ravnikarja in njegovo zapuščino bi radi postavili na raven, kamor spada. Zato program Ravnikarjevega leta v Novi Gorici obsega vrsto dogodkov za vse generacije,« je na včerajšnji predstavitvi dogajanja, ki se bo odvijalo vse do konca leta, povedal novogoriški župan Samo Turel. Tako bosta Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Center arhitekture Slovenije med junijem in oktobrom pripravila spletni likovni natečaj z naslovom »Kakšne oblike je prostor?«, ki je razpisan z mislijo na Ravnikarjevo zapuščino in namenjen vsem generacijam, prijavijo pa se lahko posamezniki ali skupine. Dela so lahko narejena v različnih tehnikah, kot so risba slika, fotografija, grafika, tridimenzionalni objekt ali dela v mešani in digitalni tehniki, in morajo biti narejena v času natečaja, pogoj pa je, da predhodno niso bila javno objavljena ali razstavljena. Ravnikarjev duh in zapuščino bodo v svoje dogodke vpletle tudi Goriška knjižnica Franceta Bevka, Goriški muzej, Mladinski center Nova Gorica, Letni kino Silvana Furlana, Mednarodni filmski tabor, osnovne šole v novogoriški občini, Mestna galerija, Goriško knjižno središče, ZKD Nova Gorica, TIC Nova Gorica in Xcenter, v septembru pa napovedujejo še javno vodstvo po Ravnikarjevi Novi Gorici in pogovorni večer o Ravnikarjevih Ruskih blokih. »Vrhunec dogajanja v sklopu Ravnikarjevega leta bo zagotovo Dan arhitektov 6. oktobra, največji arhitekturni dogodek leta, ki bo letos prvič potekal v Novi Gorici,« pravi Ines Bonutti, predsednica Društva primorskih arhitektov. V okviru Dneva arhitektov bodo v občinski palači podeljena najvišja strokovna priznanja, na priložnostni razstavi Slovenska arhitektura in prostor 2023 pa bodo na ogled postavljeni najboljši projekti preteklega leta.

Dr. Alenka di Battista, konservatorka na novogoriški območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine, medtem opozarja, da je tudi danes treba varovati, ohranjati in predvsem razumeti Ravnikarjevo modernistično zapuščino v Novi Gorici. »Vloga našega zavoda bo predvsem ta, da bomo poskušali z različnimi ustanovami, ki so pripravljale programe Ravnikarjevega leta, čim bolj aktivno sodelovati,« je poudarila. Poleg tega si po njenih besedah prizadevajo, da bi Ruske bloke v prihodnje razglasili za spomenik lokalnega pomena. »Naš zavod je v tej luči predlog že pripravil in ga naslovil na novogoriško občino. Ker gre za večstanovanjske objekte, je treba pripraviti javno obravnavo, v kateri imajo vsi možnost podajanja pripomb. V primeru konsenza z lastniki bi se postopki nadaljevali,« pojasnjuje. »V sodelovanju z raziskovalno postajo ZRC SAZU Nova Gorica razmišljamo, da bi jeseni pripravili večer, kjer bi z različnimi strokovnjaki in sogovorniki javnosti predstavili pomen te dediščine iz različnih vidikov,« še dodaja.