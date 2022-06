Ruske violinistke bodo lahko sodelovale na tekmovanju

Do koraka nazaj je res prišlo. Tri ruske violinistke, ki so bile meseca maja izključene iz sodelovanja na goriškem violinskem tekmovanju Lipizer, bodo lahko sodelovale. Vest je sporočilo združenje Lipizer z uradnim sporočilom medijem. »V skladu z razpisom za 41. mednarodno violinsko tekmovanje Rodolfo Lipizer, ki bo potekalo v Kulturnem centru Lojzeta Bratuža od 3. do 11. septembra 2022, s pravilnikom žirije in sklepom št. 5/22 upravnega odbora dne 28. junija 2022, sporočamo, da bodo na tekmovanju lahko nastopili violinisti in violinistke iz vsega sveta ne glede na narodnost, vključno z rusko. Posledično se tekmovanja lahko udeležijo tudi tri ruske violinistke (Karolina Averina, Lidia Kočarjan in Anastasia Pentina), ki so bile v preteklosti izključene,« so zapisali. Dodali so tudi, da bodo čisti zaslužek od koncerta zmagovalcev, ki bo 11. septembra 2022, darovali Rdečemu križu, ki nudi zdravstveno pomoč v Ukrajini.