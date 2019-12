S ciljnim združenjem do vložitve kandidature

Briške občine v teh dneh potrjujejo pridružitev navezi, ki bo pripravila in vložila čezmejno kandidaturo za vpis Brd na svetovni seznam svetovne dediščine. Vlogo nosilca projekta prevzema Trgovinska zbornica Julijske krajine, pri njem sodelujejo še briške občine, konzorcij Collio in bančni zavod CiviBank.V prejšnjih dneh so nekatere občine že potrdile ustanovni akt novega ciljnega začasnega združenja, števerjanska občinska uprava bo na vrsti jutri. Županja Franca Padovan pojasnjuje, da gre za pomemben korak naprej. »Doslej nismo imeli subjekta, ki bi vodil zadevo; zdaj se začenja nova faza, med katero bo šlo zares. Postopek za vpis na seznam svetovne dediščine je sicer zelo dolg in zapleten, zaradi česar predvidevamo, da bi lahko do vložitve kandidature prišlo proti koncu prihodnjega leta oz. leta 2021,« napoveduje števerjanska županja in pojasnjuje, da bo novo ciljno združenje za svoje delo lahko koristilo javne prispevke. Ravno prejšnji teden so v osnutek deželnega finančnega zakona za obdobje 2020-2021 vključili prispevek, vreden 50.000 evrov, ki ga bo novo ciljno združenje imelo na voljo pri pripravi vse potrebne dokumentacije za vpis Brd na Unescov seznam.

