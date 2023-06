S festivalom Goreča srca bi zbirali denar za nova drevesa

Poslovno-tehniška fakulteta Univerze v Novi Gorici je v sodelovanju z zavodom Miren Kras včeraj pripravila predstavitev rezultatov raziskave potenciala razvoja turizma na območju, prizadetem s požari v Občini Miren-Kostanjevica. Kot najboljšega so študentje magistrskega študija izluščili projekt zasnove novega festivala Goreča srca, v katerem bi zbirali denar za nakup dodatnih sadik dreves, hkrati pa bi z novo skupno občinsko znamko prišli tudi do pomoči pri širši promociji regije.

Razvojna problematika

Kot je poudarila dr. Aneta Ivanovska, profesorica na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici, ki je skupaj s Silvestrom Vončino in Tomico Dumančićem usmerjala delo magistrskih študentov, se omenjena fakulteta pri izvajanju pedagoškega procesa v kar največji meri vključuje v poslovno okolje in delovanje lokalnih skupnosti ter gospodarstva na način, ki omogoča študentom povezati učne vsebine z obravnavo lokalnih razvojnih problemov in priložnosti. Istočasno lokalnim skupnostim omogočajo spoznavanje delovanja univerze in koriščenje njenih strokovnih potencialov. Ker so posledice lanskoletnega uničujočega požara na Krasu pomembno vplivale na razvojno strategijo Občine Miren-Kostanjevica, so na fakulteti od konca lanskega oktobra obravnavali razvojno problematiko občine s posebnim poudarkom na turizmu.

Rezultati projekta, ki so ga v Pomniku miru na Cerju predstavili včeraj, prinašajo na eni strani prispevek k nadgradnji obstoječih razvojnih projektov občine, na drugi pa nakazujejo nove priložnosti za razvoj destinacije Miren Kras. »S projektno nalogo smo želeli pregledati stanje v občini, pokazati primere dobrih praks reševanja podobnih problemov, predstaviti ideje za izboljšave in nove predloge, prispevati k zmanjševanju ogličnega odtisa in promovirati trajnost. Pri predstavitvi idej za izboljšave smo se osredotočili na dva projekta, in sicer kampa Sela na Krasu in Zeleno srce Krasa. V kampu Sela na Krasu so naši predlogi za izboljšave izgradnja mobilnih oziroma glamping hišic, možnost izposoje koles in štirikolesnih vozil za vožnjo po terenu ter dodatna igrišča za otroke. V projektu Zeleno srce Krasa pa kot izboljšave predlagamo turistično delavnico, izboljšavo projekta Blišč pogorišč in izpeljavo večjega športnega dogodka, v katerem bi se občina povezala z drugimi občinami,« je povedal Nino Stanič, eden od magistrskih študentov, ki so sodelovali v raziskavi.