S hribi so povezane njene skrite sanje

Sofia Bezzon je edina letošnja maturantka, ki je z najvišjo oceno zaključila šolanje na turistični smeri tehniškega zavoda Žige Zoisa. 18-letno dekle prihaja iz Špetra ob Soči. V prostem času je vsestranska športnica: ukvarja se tako s tenisom kot z atletiko, poleg tega tudi rada smuča. S hribi so povezane tudi njene skrite sanje ...

Druga pisna naloga je bila iz turistične tehnike in gospodarskega poslovanja: maturanti so morali sestaviti novo ponudbo za gostinski obrat. »Pri nalogi sem upoštevala svoje sanje, in sicer odpreti hotel v hribih, ob smučarskih progah. Pomislila sem na to, kaj bi sama ponujala v svojem obratu,« pripoveduje Sofia. Ko bi lahko, bi hotel najraje odprla na Južnem Tirolskem, v krajih Innichen-San Candido ali Sexten-Sesto, kamor vsako leto zahaja na počitnice.

Sofia bo študij nadaljevala na Univerzi v Trstu, kjer bo študirala jezike, in sicer slovenščino, angleščino in španščino, obiskovala pa bo še tečaj ruskega jezika. Poleg tega bi rada med letom opravila tečaj za teniškega sodnika.