S kolesi bodo začrtali pot kulture

Kolesarska pot, ki bi skoz mestno središče povezovala obe Gorici, bi prispevala k zmanjševanju onesnaževanja in k večji varnosti, ob tem pa bi konkretno povezala občini, ki bosta skupaj nastopili kot Evropska prestolnica kulture v letu 2025. Za tako imenovano Kolesarsko pot kulture GO! 2025, ki bi jo speljali od goriške do novogoriške železniške postaje, si prizadeva istoimenski odbor s krajevnimi društvi in krovno organizacijo SKGZ: da bi idejo spoznala širša javnost, prirejajo pobudniki v nedeljo kolesarjenje po bodoči progi kulture, v prihodnjem tednu pa še srečanje s tehniki in predstavniki obeh občin.

Predlog odbora so 12. septembra obravnavali v goriškem občinskem svetu, kjer ga je župan Rodolfo Ziberna osvojil. Včeraj pa so člani odbora Kolesarsko pot kulture predstavili v prostorih goriške kavarne Aenigma in ob tem spomnili na lanska predloga za razvoj goriške trajnostne mobilnosti, ki sta ju svetnika skupine Noi Mi Noaltris GO Andrea Picco in Eleonora Sartori prav tako predstavila v goriškem občinskem svetu. To sta akcijski načrt za podnebje in trajnostno energijo (PAESC) ter načrt za omejitev hitrosti na 30 km/h v goriškem mestnem središču. Z novo kolesarsko povezavo so ju člani odbora združili v Urbani podnebni pakt, ki ga tako sestavljajo trije načrti za razvoj trajnostne mobilnosti.

Da bi projekt kolesarske poti spoznalo čim več ljudi, prirejajo v nedeljo, 22. oktobra, kolesarjenje po mestu. Start bo pri goriški železniški postaji ob 10. uri, nato bodo kolesa začrtala bodočo pot kulture: po Korzu Italia do Travnika, Ulice Ascoli in sinagoge, cilj pa bo na Trgu Evrope / Transalpina. Progo načrtujejo kot del cestišča, saj je kolo obravnavano kot prevozno sredstvo.