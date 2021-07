»Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo,« je sporočilo, ki so ga na končni prireditvi Mladi v centru dali mladi pevci in plesalci plesno-pevske delavnice, ki deluje v poletnem času v okviru Dijaškega doma Gorica. Vreme, ki je bilo ves dan muhasto, je v petek zvečer le dovolilo, da se je prireditev na dvorišču KB centra, na Verdijevem korzu, uspešno iztekla. Osrednji nastopajoči so bile solistke šole solo petja Damjane Golavšek in mladi plesalci plesne skupine Dijaškega doma.