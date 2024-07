Naravno dediščino parka Basaglia je treba zaščititi

V parku Basaglia, za oživitev katerega je deželni zavod Erpac pripravil strateški načrt in ki bo deležen obnove predvsem v vidiku Evropske prestolnice kulture 2025, se skriva marsikateri biser. Blagodejno senco zagotavljajo stoletna drevesa, na zelenicah pa raste posebna vrsta orhideje, piramidasti pilovec, ki je v Sloveniji uvrščen na rdeči seznam ogroženih vrst kot ranljiva vrsta. Nasploh predstavlja park prava zelena pljuča na meji med Gorico in Novo Gorico. Ker pa je poraba zemlje vse bolj razširjena (v Gorici je pozidanih 40 odstotkov površin), združenje okoljevarstvenikov Legambiente skrbi, kateri so pravzaprav načrti za revitalizacijo parka in njegove naravne dediščine.

Na javno srečanje, ki so ga priredili pred kratkim v občinski dvorani Dore Bassi, so povabili strokovnjake, arhitektko iz zavoda Erpac in predstavnike goriške občine, da pojasnijo, katero je trenutno stanje mestnega parka in kaj se v njem pravzaprav obeta.

Nekatera imajo preko 120 let

Na srečanju, ki ga je uvedla predsednica goriške sekcije Legambiente Anna Maria Tomasich in ga je vodil nekdanji direktor goriškega oddelka za duševno zdravje Franco Perazza, je najprej spregovoril svetovalec za zdravje rastlin Giancarlo Stasi, ki je pojasnil, katero je trenutno stanje in katere so lastnosti parka Basaglia.

V njem raste več kot 400 dreves. Iz podatkov, ki jih je objavil Erpac ob sestavi celostnega načrta prekvalifikacije iz leta 2019, je popisanih 436 dreves. Od teh je bilo 37 posajenih okrog leta 1900, 81 so jih posadili v obdobju po prvi svetovni vojni, 61 po zaključku druge vojne. Če bi park ostal brez svojih najstarejših dreves, obstaja tveganje, da ga izbrišejo iz seznama deželnih zgodovinskih parkov. Zato je združenje Legambiente pred nekaj meseci pozvalo Občino Gorica in zdravstveno podjetje Asugi, lastnika parka Basaglia, naj uvrsti v seznam monumentalnih deželnih dreves cedri, murvi in črni hrast, ki rastejo v parku. V njem se bohoti tudi piramidasti pilovec, zato je občina prejela več pozivov, naj ne žrtvuje tamkajšnje zelenice za gradnjo parkirišča.