Ulica kreativnosti uvaja v čezmejni projekt BorGO Cinema

Projekt BorGO Cinema se je v teh dneh začel uresničevati z gostovanjem treh filmskih umetnikov, ki se bodo sicer še nekaj časa zadržali v Gorici. Gre za prvi projektni sklop v okviru projekta BorGO Cinema, ki so ga poimenovali Ulica kreativnosti (Via della creatività) in ga prirejata Hiša filma ter državno združenje filmskih avtorjev ANAC. V domu filmske umetnosti, ki so ga pred kratkim odprli v Raštelu, bodo ustvarjali Fabian Medea, Giuseppe Gaudino in Isabella Sandri.

Umetniški rezidenčni program v okviru projekta BorGO Cinema vodi predsednik združenja ANAC Francesco Ranieri Martinotti. Režiser, producent in scenarist Fabian Medea, ki je lani prejel šest nominacij za britansko filmsko nagrado Bafta, bo v Gorici zaključil svoj scenarij z naslovom Blind Tasting. Isabella Sandri in Giuseppe Gaudino, ki sta si pred dvema letoma v Gorici ogledala razstavo, posvečeno uršulinkam, sta si zamislila zgodbo na to temo.

BorGO Cinema predvideva še tri projekte sklope, ki jih namenjajo ljubiteljem sedme umetnosti in njenemu razvoju. V Raštelu bo med drugim zaživela prva čezmejna akademija filmskega usposabljanja, nadaljevale pa se bodo tudi umetniške rezidence.