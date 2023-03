S plesom bodo raziskovali meje telesa in robotike

Eden od paradnih projektov programa Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica-Gorica bo plesna predstava v solkanskem kamnolomu, za projekt in multimedijski performans Brezmejno telo / Borderless body, pod katerega se podpisujeta plesalca in koreografa Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia pa so na odru SNG Nova Gorica v soboto pripravili avdicijo. Nanjo se je prijavilo preko 800 plesalcev z vsega sveta, v Novo Gorico so jih povabili 50, na koncu pa bodo v ansambel, ki bo deloval v okviru predstave Brezmejno telo 2025, sprejeli le štiri. Že od 1. aprila bo Nova Gorica tako prvič v zgodovini imela »stalni« plesni ansambel.

Brezmejno telo je plesni in multimedijski performans, ki bo raziskoval meje telesa in umetne inteligence, izveden pa bo v privlačnem in apokaliptičnem vzdušju solkanskega kamnoloma. Osrednja umetnika v projektu bosta Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia, plesalca in koreografa skupine MN Dance Company, diplomanta akademije CODARTS v Rotterdamu, ki sta k sodelovanju povabila tudi druge umetnike in raziskovalce. V projektu bodo raziskovali in odkrivali omejitve telesa in ples povezali z umetno inteligenco in robotiko.