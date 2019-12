S polnim vozičkom brez postanka pri blagajni

Tržiški policisti so v nedeljo aretirali italijanskega državljana zaradi tatvine, medtem ko so tri njegove pajdašice ovadili. V nedeljo popoldne je policija prejela klic iz nakupovalnega središča Belforte (nekdanji Emisfero); vodja trgovine Unieuro je opazil moškega, ki je zapuščal prodajalno z nakupovalnim vozičkom, polnim najrazličnejšega blaga, ne da bi poravnal računa. Vodja trgovine je preprečil moškemu, da bi zapustil nakupovalno središče, sočasno je klical na pomoč policiste, ki so takoj pridrveli na prizorišče dogodka. Policisti so prijeli moškega in ugotovili, da gre za 52-letnega moškega iz Trevisa, ki je bil v preteklosti že večkrat obravnavan zaradi podobnih kaznivih dejanj. Moški je v nakupovalni voziček nagnetel več igralnih konzol in računalniških igric v skupni vrednosti 4500 evrov; da bi blago skril, ga je pokril z bundo. Po prijetju tatu so policisti sprožili preiskavo in kaj kmalu ugotovili, da se je moški pripeljal v Tržič z avtomobilom, ki so ga zatem izsledili pri cestninski postaji v kraju Porpetto na Videmskem. V avtomobilu so se peljale tri italijanske državljanke, stare od 29 do 42 let. Po preverjanju dokumentov se je izkazalo, da so varnostni organi v preteklosti tudi trojico žensk že večkrat obravnavali zaradi raznih kaznivih dejanj. V avtomobilu so našli tudi nož, vlomilsko in razno drugo orodje, ki so ga uporabljale za odstranjevanje varnostnih priponk z blaga. Ob koncu preverjanja so moškega aretirali in ga odpeljali v goriški zapor; v ponedeljek so na goriškem sodišču potrdili pripor, nakar so ga spustili na prostost, pri čemer so mu odredili, da ne sme zapustiti Furlanije - Julijske krajine.

