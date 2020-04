S portalom RiGo enostavnejše brezgotovinsko plačilo

V koronavirusnem obdobju, ko še ne vemo, kdaj se bomo lahko vrnili k normalnemu življenju, se je marsikateri gostinec tudi na Goriškem aktiviral in organiziral dostavo hrane na dom, da bi kljub težkim razmeram nekaj vendarle spravil v žep. A kaj, ko so tudi bankovci in kovanci eno izmed sredstev za širjenje okužbe? Skupina mladih Goričanov odgovarja z brezplačno digitalno platformo riGO, s katero lahko kupec ob dostavi na dom opravi plačilo prek spleta in se tako izogne izmenjavi gotovine.

Alek Devetak, Daniel Peteani, Erik Berlot, Manuel Lupoli in Guglielmo Frati so bili sošolci na slovenskem tehniškem zavodu Jurija Vege v Gorici. Tudi sami so se v teh tednih izolacije soočili z razširjenim problemom: ob dostavi hrane na dom niso imeli bankovcev ali točnega zneska za plačilo, malokatera restavracija pa nudi možnost plačila s kartico. Da bi se izognili problemu, so našli iznajdljivo in učinkovito rešitev, ki je na voljo vsakomur: z znanjem, ki so ga v programiranju spletnih strani pridobili na višji srednji šoli, so ustvarili brezplačno spletno platformo riGO, s katero lahko kupec ob dostavi na dom plača preko spleta.

Portal riGO je nastal zato, da bi gostincem in njihovim strankam poenostavil plačilo ob dostavi ter zmanjšal izpostavljenost dostavljavcev, tudi portala pa ni težko uporabljati. Restavracija se preko povezave rigo.welb.it vpiše na platformo in ob izdaji računa vnese v portal transakcijo ter znesek. Platforma ustvari kodo iz petih številk, ki jo bo gostinec posredoval kupcu. Ob prejemu hrane bo stranka vnesla šifro v spletni portal, kjer bo imela možnost poravnave s kartico. »Spletna stran sloni na digitalni platformi Stripe, ki sama urejuje plačila, zato nihče izmed nas nima direktnega dostopa do osebnih podatkov ali bančnih računov posamezne stranke,« pravi Alek Devetak, ki izpostavlja, da je spletna stran brezplačna z izjemo provizije finančnega posrednika.

Kljub temu, da je platforma nastala kot pomoč gostincem, jo lahko uporabi katerakoli trgovina, ki dostavlja na dom. Pozitivna značilnost platforme pa je tudi ta, da posamezni trgovci ohranijo svoje kanale za zbiranje naročil, naj bodo to spletne in facebook strani ali telefonske številke, ter se poslužujejo platforme samo za plačila. »Marsikdo se je že takoj organiziral za dostavo na dom in posledično uredil svoj sistem upravljanja z naročili. Ko bi se ponudniki skupno povezali v portal za spletno nakupovanje, bi morali popolnoma spremeniti svoj način sprejemanja naročil, kar bi v teh že težkih časih ustvarilo še večje nelagodje. Platforma za spletno plačevanje se nam je zato zdela najbolj učinkovit način, da bi lahko tudi mi s svojim znanjem pomagali malim goriškim trgovcem in gostincem v tem kriznem času,« pojasnjuje Alek Devetak, ki že razmišlja o tem, da bi spletno stran, če se bo izkazala za učinkovito, prevedli v slovenščino in druge jezike.