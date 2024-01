S pravo barvno paleto do boljšega počutja

Urejena zunanja podoba močno vpliva na vtis, ki si ga drugi ustvarjajo o nas: vpliv našega videza je celo med 60- in 70-odstoten. Pozitivna samopodoba zato vpliva na naše sproščeno počutje in medsebojne odnose v vsakdanjem življenju. Prave barve nam lahko pri tem priskočijo na pomoč. Veda o harmokromiji nam pomaga razumeti, katera barva nam najbolje pristaja in katera nas naravno najbolj ovrednoti. Ne gre za to, da bi s pomočjo barv bili lepši, ampak da bi se lepše počutili.

Helena Pertot, tržaška profesorica italijanščine, strokovnjakinja za komunikacijo in svetovalka za celostno podobo je prav pred kratkim izdala svojo prvo knjigo Harmokromija. Barvno svetovanje. Na četrtkovem večernem Srečanju pod lipami, ki je potekalo v Kulturnem centru Lojze Bratuž, je skupaj s predstavnico založbe Mladika Nadio Roncelli in Ani Saksida predstavila knjižni prvenec in goriško publiko seznanila s svojo zgodbo ter jim posredovala nekaj nasvetov.

Prodirajo v slovenski prostor

Njeno navdušenje nad svetom barvnega svetovanja se je začelo pred tremi leti, ko je po magisteriju na Visoki mednarodni šoli za napredne študije v Trstu (SISSA) nadaljevala študijsko specializacijo na Italijanskem inštitutu za videz. Po številnih obiskovanih tečajih in več kot 400 opravljenih svetovanjih se je odločila, da bo izdala strokovno knjigo v slovenskem jeziku. Kakor je na večeru pojasnila tudi Nadia Roncelli, gre za publikacijo, ki ne sodi med običajne objave založbe, je pa nekaj povsem novega, vredno zaupanja in podpore, s katerim so prodrli v slovenski prostor. Veda o harmokromiji namreč v Sloveniji še ni tako razvita kot v Italiji, kjer je bilo že objavljenih veliko knjig in raziskav. Svetovalka in založnica sta priznali, da sta se pri pisanju knjige spopadli z največjimi težavami prav pri določanju primernih terminov in strokovnih besed, ki jih slovenski jezik še ni poznal. Pri tem zanimivem, a zahtevnem delu, sta skupaj z lektorico morali fiksirati več novih izrazov. Velik izziv je bil prav poimenovanje oz. opisovanje barv. Knjiga je zato zanimiva tudi iz golega jezikovnega vidika, saj v slovenščino vnaša nove izraze.

Knjiga »z dušo«

Posebno grafično podobo publikacije je uredil Rado Jagodic. V njej so fotografije zamejskih deklet in fantov, brez katerih knjiga ne bi imela duše oz. osebnosti, je pojasnila Helena Pertot in priznala, kako ji je njihovo navdušenje pri sodelovanju vlilo novega poguma, da je projekt izpeljala do konca.

Harmokromija je gostji zadnjega dogodka iz niza Srečanja pod lipami nedvomno spremenila življenje. Pred tremi leti se je v pravem trenutku znašla na pravem mestu, je povedala. Danes z velikim veseljem preživlja vikende v družbi novih strank, ponosna je na svoje dosedanje opravljeno delo in se nadeja, da bo lahko v prihodnosti pomagala še mnogim drugim.