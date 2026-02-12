S prestrukturiranjem EZTS GO do hitrejših čezmejnih rešitev

Leto Evropske prestolnice kulture 2025 je bilo izjemno: goriškemu čezmejnemu prostoru je skupaj prineslo okrog 300 milijonov evrov evropskih in drugih sredstev, poldrugi milijon obiskovalcev kulturnih dogodkov ter občuten porast turistov. Zdajšnje vprašanje pa je, kako naprej. »Edina pot so skupni projekti in zasledovanje skupnih ciljev,« je prepričan župan Nove Gorice Samo Turel, ki je včeraj skupaj z goriškim kolegom Rodolfom Ziberno in županom Šempetra-Vrtojbe Milanom Turkom nagovoril svetnike treh občin, ki so se po več kot enem letu spet udeležili skupnega delovnega srečanja. Med drugim so napovedali delno prestrukturiranje skupnega organa - Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) - z namenom povečanja njegove učinkovitosti, v načrtu pa je tudi organizacija čezmejne skupščine občanov.

Reševanje skupnih problemov

»O delnem prestrukturiranju EZTS GO razmišljamo s ciljem, da bi bile občine bolj vključene v delovanje njegovih delovnih teles in da bi ga bolje usmerjale k reševanju problemov, ki se tičejo vseh treh občin,« je napovedal Turel. Pritrdil mu je župan Gorice. »Z odbori EZTS GO morajo tesneje sodelovati tudi občinski odborniki in višji uradniki, in sicer zato, da bi njihovo delo pospešili in dosegli še večjo učinkovitost,« je dejal Ziberna ter podčrtal potrebo po skupnem urbanističnem, okoljskem in infrastrukturnem načrtovanju. Po njegovem mnenju je EPK poleg naložb prinesla dragocene povezave med društvi in drugimi subjekti, ki se prej niso poznali, goriškemu prostoru pa zagotovila predvsem veliko promocijo.

Župan Turk je dejal, da je lani tudi Občina Šempeter-Vrtojba, čeprav ni bila neposredno vključena v GO! 2025, več sredstev namenila kulturnim dogodkom; vključeni so bili tudi v dva projekta, ki sta bila uspešna na razpisu za male projekte SPF GO! 2025, ki ga je upravljal EZTS GO. »EZTS GO se je izkazal kot organ, ki lahko izvaja tudi konkretne investicije, in verjamem, da bo to poslanstvo nadaljeval. Potencial ima tudi na področju storitev, npr. čezmejne izposoje koles in javnega mestnega prometa,« je ocenil Turk.