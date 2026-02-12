Kdo so žrtve fojb, ki jih je Italija odlikovala

»Objava te knjige predstavlja odlično protiutež mainstream politično-ideološki naraciji, ki temelji na poneverbi spomina.« Tako je ocenil zgodovinar Eric Gobetti zgodovinsko delo Sandija Volka z naslovom Solo perché Italiani? Un ricordo truccato - I primi venti anni di riconoscimenti agli »infoibati«, ki so ga pred številnimi poslušalci minuli petek predstavili v tržaškem Novinarskem krožku. Med torkovo svečanostjo na bazovskem šohtu je predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga dejal, da v krožku »zmanjšujejo grozote fojb«.

Fašisti, kolaboracionisti in ovaduhi

Raziskava, ki je izšla pri založbi Kappa Vu, analizira biografije 823 v vojnem in povojnem času izginulih oseb, za katere so sorodniki v minulih 20 letih ob obeleževanju dneva spomina na eksodus in fojbe zaprosili in nato prejeli državna odlikovanja. Delo, ki ga sestavlja poimenski seznam izginulih oseb, navaja, kdo so te bile in kje ter kdaj so izgubile življenje. Volk je pri svojem raziskovanju prek spleta pregledal razne vire, »ki so razen enega vsi javni,« ter prišel do zaključka, da veliko večino obravnavanih izginulih sestavljajo pripadniki fašističnih sil, kolaboracionisti nacistov in ovaduhi. Mnogi torej niso umrli »le zato, ker so bili Italijani«.

»Kdor piše o fojbah, bi moral te vire pregledati,« je poudaril tržaški zgodovinar, a tudi dodal, da kdor jih raziskuje, je avtomatično označen za negacionista, »kot da bi bilo prepovedano raziskovati fojbe in istrski eksodus«. Po njegovi oceni je namen ideološkega utrjevanja italijanskega zgodovinskega spomina »priprava na vojno«.