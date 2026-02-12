Lani nad 67 tisoč obiskov, ciljajo na okroglih sto tisoč

»Goriški grad je nedvomno tisti fizični prostor, ki lahko v Gorico pritegne največje število obiskovalcev. Danes se k temu prišteva še digitalna galerija na Travniku,« spričo podatkov o obisku na gradu ugotavlja goriški župan Rodolfo Ziberna. Prvi občan je prepričan, da bomo v tekočem letu priča še dodatnemu porastu. V primerjavi z letom 2019, se je lani število turistov, ki so obiskali grad, potrojilo. Vprimerjavi z letom 2024 pa se je v letu 2025 njihovo število podvojilo.

V celoti so med letom Evropske prestolnice kulture 2025 na gradu zabeležili 67.207 obiskov. Leta 2019, preden bi izbruhnila pandemija, jih je bilo 25.216. Leta 2024 pa je grad obiskalo 31.765 turistov. V primerjavi z letom 2019 se je torej obisk med lanskim letom povečal za približno 166 odstotkov. V primerjavi z letom 2024 pa za približno 112 odstotkov.

Največ turistov so zabeležili v aprilu (9951), avgustu (8921) in maju (8493). V enem letu se je podvojilo število turistov iz severne Italije, število turistov iz Avstrije pa početverilo. V letu 2024 je bilo na Gradu 1279 Avstrijcev, leto kasneje pa kar 5673. Obenem so lani zabeležili 4333 obiskov iz drugih evropskih držav, 2499 obiskov iz Slovenije in 2145 obiskov iz držav, ki niso članice Evropske unije. V letu 2024 si je zgodovinsko znamenitost ogledalo 2294 turistov iz držav članic EU, 1151 Slovencev in 1023 turistov iz držav, ki niso članice EU.

Da se je grad tudi med letom EPK2025 izkazal kot poglavitna mestna atrakcija, soglašajo goriški občinski odborniki. »Še naprej bomo spodbujali obisk gradu skupaj z njegovim zgodovinskim jedrom. Naš cilj je, da bi leta 2027 dosegli okroglih 100.000 obiskovalcev,« pravi Ziberna in dodaja, da so k uspešnim podatkom prispevale vse številne novosti in prenovitvena dala, ki so jih uvedli in izpeljali znotraj grajskega kompleksa. V preteklosti je namreč grad privabljal obiskovalce predvsem kot razstavni prostor. Privlačnost gradu je bila torej odvisna predvsem od razstav zgodovinskih predmetov. »Doseči današnje rezultate je bilo še težje torej tudi, ker smo izgubili del obiskovalcev, ki so prihajali izključno zaradi razstav,« je še sklenil župan.