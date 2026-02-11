Gostinsko podjetje financiral z denarjem od drog

Finančni policisti so stopili na prste gostinskemu podjetju na Goriškem, ki naj bi del finančnih sredstev črpal iz trgovanja z mamili. Gre za vsaj 200.000 evrov, so danes pojasnili v sporočilu za medije. Poslovanje bo moralo nadaljevati pod okriljem sodnega upravitelja, ki ga je imenovalo tržaško sodišče. Preiskovalci so ugotovili, da je družba kot zakonitega zastopnika imenovala osebo, ki ga je le formalno upravljala. Posle je v resnici vodil podjetnik iz Kampanije, ki že dlje časa živi Furlaniji - Julijski krajini in so ga leta 2021 v Trstu obsodili zaradi proizvajanja in trgovanja s kokainom.

Osumljenega poleg tega bremeni več drugih kazenskih dejanj, ki jih je zagrešil v preteklosti, in sicer grožnja, goljufija, zatajitve in goljufivi stečaj na mafijskem področju. Zasegli so mu med drugim tudi avtomobil mercedes R320, so še navedli.