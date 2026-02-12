Politični triler z ruskim ozadjem

Na začetku devetdesetih let, kmalu po padcu berlinskega zidu, se Vladimir Baranov sprehaja po Moskvi. Ambiciozni, do tedaj tudi zelo uspešni televizijski producent ima za sabo dolgo gledališko izkušnjo. Njegova prijateljica Ksenija pa ga prepričuje, da se mora približati političnem ambientu, ker je umetnost stvar preteklosti. Baranovu svetuje, naj sprejme povabilo oligarha Borisa Berezovskega, ki mu zaupa prihodnost bivšega vodje KGB Vladimirja Putina. Ravno on naj bi nadomestil Borisa Jelcina na čelu Rusije. Baranov bo tako postal Putinova siva eminenca in človek, ki je iz senc Kremlja znal ustvariti novo Rusijo.

Francoski režiser Olivier Assayas je s sodelovanjem pisatelja Emmanuela Carrèrja v vlogi soscenarista posnel nekoliko didaskaličen opis Putinove kariere – najprej obveščevalske, nato še politične –, ki kljub temu, da ne uspe doseči kakovosti romana italijanskega pisatelja Giuliana da Empolija, po katerem je posnet, je vsekakor zanimiv in absolutno gledljiv film. Čarovnik iz Kremlja, ki je bil predstavljen na zadnji beneški Mostri, ni samo biografija ruskega predsednika, ki ji sledimo preko pripovedi in pogleda njegovega spin doktorja, temveč dobro zamišljen politični triler in hkrati poglobljena pripoved ruske zgodovine zadnjih tridesetih let. Na velikem platnu zaživi tako ob poglobljenem filmskem razmišljanju o oblasti in podzavestni reakciji uspeha željnih ljudi cela vrsta dogodkov – od vojne v Čečeniji do tragedije ruske jedrske podmornice Kursk, od t. i. oranžne revolucije v bivših državah Sovjetske zveze do prvih znakov vojne v Ukrajini. Film so skoraj v celoti posneli med januarjem in aprilom lani v latvijski prestolnici Riga, kjer ob seveda nižji ceni delovne sile tudi okolje zelo spominja na ruske palače.

Jude Law, tokrat v vlogi v Leningradu rojenega tajnega agenta, kot si ga je v knjižnem prvencu Čarovnik iz Kremlja zamislil Da Empoli, zaigra v enem svojih boljših nastopov. Zelo prepričljiva pa je tudi interpretacija protagonista Paula Dana, ki pooseblja sicer izmišljeni lik Baranova. Ta se tako v romanu kakor tudi v filmu opira na lik Vladislava Surkova, dejanskega Putinovega več kot dvajsetletnega svetovalca, ki je bil v Kremlju izredno vpliven.

Il mago di Cremlino

Država: Francija, 2025

Režija: Oliver Assayas

Igrajo: Jude Law, Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge in Jeffrey Wright