Federica Brignone dosegla zlati preporod

Italijanski alpski smučarki Federici Brignone je uspel neverjeten podvig. Danes dopoldne je v Cortini osvojila svoj prvi olimpijski naslov v superveleslalomu. Ne gre pa le za zlato kolajno na Zimskih olimpijskih igrah Milan Cortina 2026, temveč za svetlo sporočilo, da lahko še tako hudim težavam sledi preporod. Petintridesetletna zvezdnica alpskega smučanja si je aprila lani huje poškodovala golenico in mečnico. Zdelo se je, da bo njenih športnih sanj konec.

Veteranka, ki je nastopila na svoji tretji tekmi med elito po hudi poškodbi, si je danes izborila svojo četrto olimpijsko medaljo. Za 41 stotink sekunde je premagala Francozinjo Romane Miradoli in za 52 stotink sekunde Avstrijko Cornelio Hütter. Brignone je postala tretja Italijanka z olimpijskim superveleslalomskim zlatom po Danieli Ceccarelli (2002) in Deborah Compagnoni (1992).