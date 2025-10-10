S prevodom zapolnili vrzel veroučnega gradiva

»Vsak prevod je interpretacija,«je navzočim razložil duhovnik Karel Bolčina in pojasnil, da je predstavljal tekom zgodovine velik izziv tudi sam prevod Biblije. Velik zalogaj je bil prav tako prevod zbirke veroučnih učbenikov za pouk katoliške vere za prvo in drugo stopnjo, ki so jih pred kratkim izdali pri Zadrugi Goriška Mohorjeva. Gre za dva kompleta učbenikov in delovnih zvezkov pod naslovom Dragoceni zaklad.

Prvi komplet zaobjema učbenike in delovne zvezke za prvi, drugi in tretji razred osnovne šole, drugi pa za četrti in peti razred. Šolske knjige, ki jih je odobrila italijanska škofovska konferenca, sta pod strokovnim vodstvom duhovnika Karla Bolčine prevedli Mirjam Bratina Pahor in Olga Tavčar.

»Spomnim se, da je bilo že ob moji prvi izkušnji v vlogi veroučiteljice v Nabrežini veliko pomanjkanje dobrih učbenikov,« je dejala Mirjam Bratina Pahor na ponedeljkovi predstavitvi novega učnega gradiva v Galeriji Ars na Travniku. V imenu Zadruge Goriška Mohorjeva je uvodoma spregovorila predsednica Franka Žgavec. Pobudniki so bili sami starši osnovnošolcev, je pojasnila predsednica. Zadruga pa je zaprosila za odkup avtorskih pravic serije italijanskih učbenikov in delovnih zvezkov, ki so nastali izpod peresa Novelle Laghi in Stefanie Fiorucci. Prevod iz italijanskega v slovenski jezik še zdaleč ni bil enostaven, saj vsebujejo učbeniki poleg samih razlag in vaj tudi številne poezije in križanke. Želeli so, da bi bila besedila teološko in slovnično pravilna, hkrati pa so jih želeli približati otrokom.