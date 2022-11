S prispevkom do večje zaščite doma pred tatovi

V raznih krajih na Goriškem so bili v prejšnjih tednih na delu tatovi, ki so vlomili v številne stanovanjske hiše. Varnostni organi so poostrili nadzor, poudarjajo pa, da je pri preprečevanju tatvin še najbolj pomembno samozaščitno ravnanje, s katerim lahko vsakdo – če že ne prepreči – vsaj oteži delo vlomilcev. Tudi zaradi tega so občine Škocjan, Zagraj, Štarancan in Doberdob skupaj pripravile razpis, na podlagi katerega bodo lahko njihovi občani zaprosili za deželni prispevek za povečanje varnosti svojih domov z nakupom ali izboljšanjem učinkovitosti varnostnih vrat, nadzornih kamer in drugih alarmnih naprav. Preko razpisa ne bo mogoče nabaviti novih sefov, dvoriščnih vrat in ograj.

Deželna vlada je omenjenim štirim občinam, ki imajo skupno redarsko službo, namenila 59.684 evrov. V Škocjanu bodo imeli na voljo 17.129 evrov, v Zagraju 12.514 evrov, v Doberdobu 11.563 evrov in v Štarancanu 18.477 evrov. V Škocjanu so se odločili, da bodo občanom dali na razpolago 10.000 evrov, medtem ko bo ostali del prispevka uporabila občina za povečanje varnosti poslopij v javni lasti. V Zagraju bo občanom na voljo 6257 evrov in v Štarancanu 9000 evrov, medtem ko so se v Doberdobu odločili, da bodo celoten prejeti znesek namenili kritju prošenj, ki jih bodo vložili občani.