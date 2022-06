S prvimi pisnimi nalogami so večinoma zadovoljni

V slovenskem višješolskem središču v Gorici letos maturo opravlja 59 dijakov iz šestih šolskih smeri. Danes je bila na vrsti prva pisna naloga iz slovenščine, ki so jo letos spet uvedli po dveh letih ustnih kolokvijev. Dijaki so lahko izbirali med tremi tipologijami besedil: analizo literarnega besedila – tip A, analizo in tvorbo razpravljalnega besedila – tip B in kritičnim pojasnjevalnim razmišljanjem o aktualni temi – tip C. Pri analizi literarnega besedila so dijaki analizirali pesem Srečka Kosovela Ob vhodu sta dva šumeča jagnjeda ali odlomek iz Kocbekove novele Črna Orhideja. Druga tipologija naloge, analiza in tvorba razpravljalnega besedila, ki jo je izbralo največ goriških maturantov, je ponujala tri zanimive tematike: kandidati so lahko analizirali Gloso Jožeta Pirjevca, ki je izšla v Primorskem dnevniku leta 2019, ter razpravljali o razmejitvi med Italijo in Jugoslavijo in o posledicah, ki jih svetovne odločitve imajo na življenje vseh ljudi, na voljo so imeli tudi razmišljanje Oliverja Sacksa o ljubezni do glasbe, tipologija B3 pa je ponujala govor, ki ga je fizik in Nobelov nagrajenec Giorgio Parisi imel oktobra 2021 v Poslanski zbornici pred konferenco ZN o podnebnih spremembah v Glasgowu. Maturanti so se lahko pomerili tudi z aktualnimi tematikami in razmišljali o podjetniški etiki ali o hiperpovezanosti v sodobnem svetu, kjer so lahko črpali iz odlomka knjige Drži ga prižganega, objavljaj, komentiraj, deli z drugimi, a ne ugašaj možganov Vere Gheno in Bruna Mastroiannija.

Goriški dijaki in profesorji so bili zelo zadovoljni z izborom vsebin in besedil prve pisne naloge, saj so bile na dosegu prav vseh dijakov.