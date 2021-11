S publikacijo počastili avtorja in šolnika Dolfa Zorzuta

Združenje Prijateljev Krminske gore, v izvirniku Amis da Mont Quarine, se je odločilo, da počasti Dolfa Zorzuta, odmevnega furlanskega šolnika, ravnatelja in pisatelja, ki se je rodil v Krminu leta 1894 in je prav tam bil pokopan leta 1960. V nedeljo popoldne je priredilo predstavitev knjige in hkrati literarni večer v vinski kleti družine Bastiani ob vznožju Krminske gore. Udeležilo se ga je več kot petdeset poslušalcev, ki so poleg pozdravov zastopnice občinske uprave in predstavnikov krajevne kulturne stvarnosti sledili predstavitvi avtorjevega družinskega in ustvarjalnega življenjepisa.

Dolfo Zorzut je izdal skoraj deset knjig. Šolal se je v tisti kulturni kovačnici, ki jo je predstavljala goriška državna gimnazija, kjer so se šolali tudi znani slovenski razumniki na začetku prejšnjega stoletja. Glavno točko srečanja je odigralo branje nagrajenih prispevkov iz doslej sedmih literarnih natečajev, ki so potekali vsaki dve leti v desetletju 2009–2019. Literarno nagrado so si zamislili kot spomin na ustvarjalca, ki je s pripovedmi in pesmimi opeval lepote domačega okolja. Opevanja je hotel posredovati v jeziku, s katerim je odraščal.

Prispevke so brali sami nagrajenci in nagrajenke. Vsebine so se vezale na napotnice pobudnikov natečaja, torej na okolje, zgodovino, slovstvo in legende v Krminu in Brdih, na kraje vojne kraje miru, kraje srečanj ter krajine duha in krajine spomina. Zaradi pandemije je natečaj letos izostal, so pa izdali skoraj sto strani dolgo in lično opremljeno publikacijo, ki jo bogatijo risbe treh avtorjev. Od slovenskih besedil, ki smo jih kdaj v tistem desetletju prijavili, so bile nagrajene pesmi Mihe Kovica in Bardove Krajine, nekaj ostalih prispevkov je prejelo pohvalo žirije. Časovno zapadlost za letošnji natečaj je združenje Amis da Mont Quarine zaradi pandemičnih okoliščin premaknilo na prihodnjo pomlad. Napotnico za tokratno pisanje je navdihnil sam Dante Alighieri: »E quindi uscimmo a riveder le stelle«. Po naše: »Pa ven smo šli spet zvezde gledat«, kar se vsekakor nanaša na upanje po izhodu iz pandemičnega krča.