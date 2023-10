S slikarsko lopatico ustvarja na platnu in lesu

Po devetih letih je slikarka Irina Ganičeva ponovno postavila na ogled svoja dela v galeriji Kulturnega doma. Likovnica je širši goriški publiki dobro znana, saj že veliko let prebiva in dela v Gabrjah, prihaja pa iz Rusije, in sicer iz dežele, ki jo naseljuje ljudstvo Komi. V spodnji in zgornji razstavni veži je na ogled več kor 30 slik večjega formata, ki jim je umetnica dodala še dva ducata manjših izdelkov, ki jih je mojstrsko pridobila iz drevesnega lubja. Na srečanje z avtorico je v soboto prišlo veliko prijateljev in ljubiteljev njenega dela. Le-to sloni na ustvarjanju z akrilnimi barvami, ki pa jih na slikarsko platno ali les ne nanaša s čopičem, temveč s slikarsko lopatico.

Navzoče je uvodoma pozdravil predsednik Kulturnega doma, Igor Komel, ki je med drugim poudaril, da slovenski kulturni hram rad gosti umetnike, ki ustvarjajo v goriškem prostoru, pa naj gre za slikarje, pesnike ali pisatelje. O sami Irini Ganičevi in njenem obsežnem delu sta spregovorila kulturni delavec Vili Prinčič v slovenščini in umetnostna kritičarka Rossana Braida v italijanščini. Povedala sta, da razstava ponudi priložnost občudovati likovne stvaritve in ceniti talent Irine Ganičeve, umetnice, ki je zaslovela tako na državni kot tudi na mednarodni ravni. V tej zvezi sta omenila, da je pred kakim mesecem v mondenem Montecarlu prejela mednarodno priznanje, prestižnega oskarja ustvarjalnosti.