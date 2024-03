S stereoskopskimi očali so se podali na Škrlatico in v Postojnsko jamo

Lepo število ljubiteljev narave in fotografije je pred nekaj dnevi napolnilo dvorano Kulturnega doma Bukovje v Števerjanu, kjer so pripravili večer stereoskopske fotografije. S pomočjo 3D opreme so si prisotni ogledali moderno produkcijo stereoskopskih fotografij in videoposnetkov gora, podzemnih jam, mest in narave. Stereoskopija ali 3D-fotografija pomeni prostorsko gledanje in je edina fotografska tehnika, ki uporabniku omogoča naraven način zaznavanja prostora oz. zaznavanja slike v globino. Deluje tako, da s pomočjo posebnih očal ustvari iluzijo trirazsežnosti.

Uvodoma je prisotne nagovoril predsednik fotokluba Skupina 75 Marko Vogrič, dalje je predsednik Stereoskopskega društva Ljubljana Damir Vrančić obrazložil, kako deluje stereoskopska tehnika obdelave slik.

Gledalci so se nato zatopili v projicirane slike in videoposnetke Ledene jame na Viševniku, Škrlatice in Kriških podov, Suhega vrha, doline Glinščice ter jaslic v Postojnski jami, Islandskih naravnih lepot, pa tudi mestnih ulic Bangkoka, Bolivije, Ljubljane in Pirana. Večer sta organizirala Fotoklub Skupina 75 in Slovensko planinsko društvo Gorica.