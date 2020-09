Pred Doberdobom in Poljanami so pred kratkim namestili table, ki opozarjajo na elektronsko merjenje hitrosti. Zdaj vozniki res nimajo opravičil, ko med vožnjo po nekdanji pokrajinski cesti št. 15 premočno pritiskajo na plin. Namestitev tabel je sicer povezana s postavitvijo štirih merilnikov hitrosti, s katerimi doberdobska občina nadzira hitrost vozil, ki peljejo skozi Doberdob in Poljane.