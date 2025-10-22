S tremi mojstrskimi pogledi skozi zgodovino goriških ljudi

Različni pristopi in občutljivost treh mojstrov fotografije, skozi njihov objektiv pa pisan kalejdoskop goriških obrazov, zgodb in kotičkov obiskovalca nagovarjajo na razstavi, ki jo bodo odprli v soboto, 25. oktobra, ob 11. uri v obnovljeni Hiši Morassi v grajskem naselju v Gorici. Na ogled bo do 18. januarja 2026.

Projekt Trije pogledi - Neobjavljene fotografske zgodbe za GO! 2025, pri katerem so sodelovali fotografi Steve McCurry, Alex Majoli in Meta Krese, je nastal na pobudo centra CRAF iz Spilimberga ob priložnosti Evropske prestolnice kulture 2025 in je mnogo več kot običajna fotografska razstava: je pripoved v podobah, popotovanje skozi zgodovino, identitete in čustva Goričanov, Novogoričanov in » novih« Goričanov, ki razkriva najbolj pristno dušo čezmejnega goriškega prostora.

Tri različne govorice, ena celota

Ameriški fotograf McCurry, izkušen raziskovalec raznolikosti in drugačnosti po vsem svetu (med njegovimi deli je znamenita » afganistanska deklica«), je prispeval zunanji oz. mednarodni pogled. Slovenka Meta Krese in Italijan Alex Majoli pa pogleda od znotraj.

Fotografije so nastale med lanskim poletjem. Vsak fotograf se je dela lotil samostojno in je svoj reportažni prispevek oblikoval skozi svojo edinstveno vizualno govorico. Čeprav so različni, se trije sklopi med sabo dopolnjujejo in prepletajo ter skupaj tvorijo usklajeno celoto. Vsak sklop fotografij zaseda eno nadstropje Hiše Morassi.