S tretjim razpisom en milijon evrov za male projekte

Otroci in mladina, zelene površine in vodna okolja, javna infrastruktura ter šport in rekreacija so tematski sklopi, katerim je posvečen tretji razpis Sklada za male projekte GO! 2025, ki ga upravlja Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO). Razpis bo od ponedeljka, 8. septembra, na voljo na spletni strani združenja. Za oddajo projektnih predlogov bodo imeli zainteresirani čas en mesec, torej do 8. oktobra.

Tokrat je na voljo nekaj več kot milijon evrov, natančneje 1.026.839,17 evra. Direktorica EZTS GO Romina Kocina pravi, da si tudi od tega razpisa obetajo oprijemljive rezultate. »S tretjim razpisom Sklada za male projekte bomo ponovno prispevali k utrjevanju čezmejnega sodelovanja med Deželo Veneto, Furlanijo - Julijsko krajino in Slovenijo. Konkretni rezultati prejšnjih razpisov dokazujejo, da podpora lokalnim pobudam lahko sproži trajna partnerstva med območji in akterji, ki do zdaj še niso sodelovali,« poudarja Kocina in dodaja, da želi tudi novi razpis spodbujati projekte, ki izhajajo iz lokalnih skupnosti. »Naš cilj je, da iz tega razpisa zaživijo projekti z velikim dosegom in oprijemljivim, trajnim učinkom na območje,« zaključuje direktorica EZTS GO.