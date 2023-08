Šagra sv. Roka v Podturnu bo trajala dva dni več

523. Šagra sv. Roka v Podturnu bo trajala do petka, 18. avgusta. Kot je potrdil predsednik društva, ki organizira praznik, Vanni Feresin, bo šagra tako nadoknadila prve dni, ki jih je izgubila zaradi slabega vremena.

»Ko smo se prepričali, da imamo na razpolago dovolj prostovoljcev, da lahko odpremo stojnice s hrano in pijačo, smo takoj odločili, da praznik podaljšamo,« je pojasnil Feresin. Program do 16. avgusta ostaja nespremenjen, 17. in 18. avgusta pa pričakujejo nove ponudbe za plesne večere. Nasploh so letos zadovoljni z obiskom, saj se na šagri sv. Roka kljub hladnejšim temperaturam vedno zbere lepo število ljudi.