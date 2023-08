Šagre v primežu vse večje birokracije

Šagre ogroža vse večja birokracija, zaradi katere so se stroški za organizacijo vaških praznikov zelo povišali.

Marsikje so se v zadnjih letih - tudi zaradi pomanjkanja prostovoljcev - odpovedali njihovi organizaciji. Šager ne prirejajo več pri Sv. Ani v Gorici, v Redipulji, Selcah, Špetru ob Soči in raznih drugih krajih po pokrajini. Na udaru so seveda tudi slovenske vasi, kjer so se sicer vaški prazniki večinoma ohranili, vendar so njihovi organizatorji marsikje skrčili število prazničnih dni, tako da je organizacija dogodkov enostavnejša.

Dosegli že 523. izvedbo

Da je za šagrami kar nekaj dela, ki ga birokracija iz leta v leto vse bolj otežuje, nam je potrdil tudi Vanni Feresin, predsednik društva, ki si prizadeva za ohranjanje ljudske dediščine v Podturnu in ki vsako leto organizira tamkajšnji praznik sv. Roka.

»Šagra v Podturnu, ki bo letos potekala med 4. in 16. avgustom, je med najstarejšimi v Furlaniji - Julijski krajini in sploh v severni Italiji, saj bo letos potekala njena 523. izvedba. Med letošnjo edicijo se bomo spomnili dveh obletnic: praznovali bomo 50-letnico našega društva in obenem 100-letnico oživitve praznika sv. Roka po prvi svetovni vojni,« pravi Feresin in poudarja, da se organizacija podturnske šagre začne takoj po zaključku prazničnega sporeda.

»Konec avgusta in septembra pregledamo vse račune in podamo obračun opravljenega dela, takoj zatem že začnemo razmišljati o prihodnji izvedbi,« razlaga naš sogovornik in opozarja, da morajo že januarja določiti ansamble oz. glasbene skupine, ki bodo igrali na prazniku. »Spomladi moramo začeti naročati hrano in pijačo, razna podjetja moram vprašati za predračune in potem izbrati ponudbe, ki so najboljše,« pravi Feresin, po katerem je za praznikom sv. Roka tudi ogromno birokratskega dela.

Veter jim je odpihal stojnico

»Šagro je treba vsako leto prijaviti preko deželnega spletnega portala Suap. V bistvu moramo zbrati dokumentacijo, kot da bi morali vsako leto odpreti hotel. Zbiranje dokumentov se začne aprila in se zatem nadaljuje do praznika. Vsaki dve leti moramo prestati obisk komisije, ki je pristojna za velike dogodke. Našo šagro je obiskala lani, tako da letos s tem ne bo težav. Pred praznikom imamo več tednov dela tudi z nameščanjem vse opreme in s pripravo stojnic. Letos nismo imeli sreče, saj nam je veter izpred nekaj dni poškodoval stojnico za srečelov, ki smo jo zato morali zamenjati,« našteva Feresin, ki je seštel vse ure prostovoljnega dela, potrebnega za izvedbo praznika v Podturnu. »Vsega skupaj se na leto nabere 5413 ur prostovoljnega dela, pri katerem sodeluje 120 prostovoljcev. Vsi seveda morajo opraviti tečaj HACCP, ki je potreben za pripravo hrane in njeno deljenje. Tečaju je treba slediti vsaki dve leti in stane 25 evrov na osebo, tako da se nabere kar nekaj denarja,« poudarja Feresin, po katerem je ob slabem vremenu za organizatorje šager zelo težko kriti vse stroške.

Ob vsem naporu, ki ga morajo vložiti v organizacijo praznika, se tudi v Podturnu soočajo s sosedi, ki protestirajo. »Med tednom ansambli igrajo včasih do 22.30 oz. 23. ure, ob vikendih do polnoči, kljub temu se žal nekateri pritožujejo,« pravi Vanni Feresin, ki je včeraj praznični program predstavil v družbi župana Rodolfa Ziberne. Slednji je pohvalil podturnsko društvo, ki ohranja praznik starodavnega izvora. »Ko sem bil otrok, so tudi na Rojcah prirejali šagro, na katero me vežejo zelo lepi spomini. Zato prosim vse, ki jih moti glasba, naj malce potrpijo in naj se raje tudi sami odpravijo na podturnsko šagro, kjer bo nedvomno tudi letos zelo lepo,« poudarja goriški župan.