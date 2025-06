Še ena naložba v rekreacijo in druženje

Športno in rekreacijsko središče na Peči, kjer so v prejšnjih tednih domačini po večletnem premoru spet organizirali šagro, bodo v prihodnjih mesecih obogatili oz. nadgradili. Da bi postalo bolj privlačno in obiskano, namerava Občina Sovodnje na njem urediti še večnamensko igrišče za mali nogomet in odbojko, ki bo predvidoma dokončano jeseni. Z naložbo želijo občane - zlasti mlade, a ne samo - spodbujati k telesni aktivnosti, pa tudi k druženju.

»Za ureditev igrišča imamo na voljo 100.000 evrov namenskega deželnega prispevka,« pravi Alenka Florenin, sovodenjska podžupanja in odgovorna za infrastrukturna dela v občinskem odboru. Kot pojasnjuje, se je sovodenjska občina prijavila na razpis, preko katerega Dežela FJK financira obnovo, sanacijo in tudi novogradnje športnih igrišč za košarko, odbojko in nogomet na prostem, ter bila na njem uspešna. »Proučili smo, kje bi bilo najbolje investirati v športno oz. rekreacijsko infrastrukturo. Ena od možnosti je bila tudi nadgradnja sovodenjskega občinskega parka, kjer smo v času obogatili ponudbo in je zelo dobro obiskan, a menimo, da si pozornost zaslužijo tudi ostale vasi v naši občini. Tokrat smo se odločili, tudi po posvetovanju s krajani, da s prispevkom nadgradimo športno-rekreacijsko območje na Peči,« pojasnjuje Alenka Florenin.

Ob kotalkališču, ki ga uporabljajo kotalkarji društva Vipava in so ga že pred leti pokrili, ter bližnji makadamski površini, kjer nudijo visoka drevesa prijetno senco in je zato primerna za razne dogodke, je tudi velik travnik. Del le-tega zaseda nogometno igrišče, okrog katerega so tudi drogovi za razsvetljavo. »Da bi spodbudili druženje in telesno aktivnost zlasti med mladimi, smo sklenili, da na delu te široke zelene površine v javni lasti, ki je nekoliko zanemarjena, uredimo igrišče za mali nogomet in odbojko. Merilo bo približno 30x20 metrov, imelo bo ustrezno talno podlago ter bo opremljeno za igranje malega nogometa in odbojke. Igrišče bo seveda prosto dostopno oz. na voljo vsem, kar je konec koncev tudi namen teh prispevkov in naložb,« pravi Alenka Florenin.