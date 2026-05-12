Še nekaj dni na ogled Petelinja karizma

V Kulturnem domu v Gorici do petka, 15. maja razstavlja likovni ustvarjalec Drago Šumnik - Luka, doma iz Šoštanja pri Velenju. Gre za dokaj uveljavljenega slikarja-samorastnika, ki ga poznavalci postavljajo med mojstre čopiča svojevrstnega nemirnega duha. Njegov slikarski opus je pester in bogat, tako po motiviki kot tudi tehniki.Ob odprtju razstave je predsednik Kulturnega doma Igor Komel povedal, ki je slikarja spoznal na razstavi v Topolšici blizu Velenja, čemur je sledilo povabilo v Gorico, nad katerim je bil slikar navdušen saj - kot je sam povedal - ni nikoli razstavljal v Gorici in v Italiji.Umetnika sta predstavila Vili Prinčič v slovenščini in Andrej Pahor v italijanščini. O njem sta povedala, da mu je slikarstvo življenjsko vodilo, ki se kaže v smeri neutrudnega prizadevanja, da bi z barvo, linijo, ploskvijo, svetlobo, strukturo in teksturo ter kompozicijo izrazil sebe, svoje poglede, doživljanja in čutenja. Likovni svet je za Šumnika postal prostranstvo, v katerem se čuti povsem svobodnega, zato v njem živi brez zadržkov in cenzure ter se odloča za raznolike likovno-vizualne pristope, tehnike, načine, sredstva in vsebine. Lastna dela poimenuje kot Luksizem (Luka je namreč njegov nadimek), in to ne glede, ali gre za stvaritve prežete z abstrakcijo, realizmom ali sakralno motiviko, ki jo je poleg olja na platno in papir ustvarjal predvsem v tehniki olja na steklo.V Gorici se predstavlja z dvema sklopoma del. V prvem so na ogled portretne podobe znanih mož, kot so France Prešeren, Karel Destovnik-Kajuh, Mihael Vošnjak in drugi. Nenavaden je drugi sklop junakov: na razstavi V svetu petelinov so upodobljeni jutranji znanilci v edinstveni in prepoznavni tehniki slikanja - na hrbtni strani pleksi stekla. Petelini so predstavljeni izredno barvito in v ponosni, dominantni drži, ki jo zavzamejo med kikirikanjem. Do teh živali umetnik pristopa na portreten način, saj ima vsak petelin svojo pojavnost in identiteto. Petelin velja tudi za emblem ponosa in je simbol posebnih ljudi, sta še povedala Prinčič in Pahor.Kulturnemu domu in slikarju je čestital predsednik goriške SKGZ Marino Marsič, slikar pa se je zahvalil za povabilo in izrazil željo, da bi v bodoče prišlo do sodelovanja med umetniki iz Šaleške doline in Goriške. Za glasbeni utrinek je poskrbel mladi harmonikar Ivan Mucci, gojenec GM iz razreda prof. Aleksandra Ipavca.