Še osem spotikavcev

Nemški umetnik Gunter Demnig že dvajset let po evropskih mestih pred hiše deportirancev polaga spotikavce, medeninaste tlakovce z vgraviranimi podatki oseb, ki so med drugo svetovno vojno umrle v koncentracijskih taboriščih. Po raznih obiskih v prejšnjih letih se bo tudi letos ponovno vrnil na Goriško. V ponedeljek, 20. januarja, bo osem spotikavcev položil v Ronkah, kjer je v koncentracijskih taboriščih umrlo 75 domačinov. Isti dan se bodo dveh deportirancev spomnili tudi v Foljanu-Redipulji; Fiorenzo Visintin se je rodil leta 1907 in je umrl v kraju Dora-Ilfed 30. aprila 1945, medtem ko je Augusto Fontantin, letnik 1892, umrl v taborišču Mathausen-Gruden 21. aprila 1945.

Ob 11. uri se bo začel niz spominskih svečanosti v Ronkah. V Ulici Dante se bodo spomnili Giuseppeja Zaneta, ki se je rodil leta 1919 in je umrl 15. februarja 1945 v taborišču Dachau-Allach-Natzweiler; v Ulici Dante so živeli tudi Antonio Franzi (letnik 1911, umrl je 28. januarja 1945 v Dachauu), Giuseppe Zamar (letnik 1906, umrl je 15. februarja 1945 v Dachauu) in Giovanni Olivo (letnik 1913, umrl je 14. maja 1945 v Dachauu). V Ulici D’Annunzio je živel Angelo Ghergolet, ki se je rodil leta 1891 in je umrl v Dachauu 9. marca 1945, v Ulici XXIV Maggio pa Annamaria Magnassi, rojena leta 1900, in Eufemia Brumat, rojena leta 1903, ki sta umrli v Auschwitzu. Zadnji spotikavec bodo položili na Trgu Santo Stefano, kjer se bodo spomnili Armanda Matura, ki je umrl v Dachauu, ko je imel 37 let. Dan se bo sklenil v občinskem avditoriju, kjer bo ob 20. uri koncert zbora Starši Ensemble.