Sejem Expomego se seli v Novo Gorico

Mestna občina Nova Gorica je za organizacijo priljubljenega sejma Expomego ponudila površine vzdolž Kolodvorske ulice severno od Trga Evrope, saj želi sejem ohraniti na Goriškem in ga nadgraditi v festivalski dogodek, ki spaja gospodarstvo s širšim kulturnim kontekstom. Potem ko je postalo jasno, da sejma letos dosedanji organizatorji ne bodo več mogli organizirati v Gorici in so se že pojavljale ideje o selitvi sejma na videmsko sejmišče, so se včeraj na novogoriški mestni občini sestali novogoriški župan dr. Klemen Miklavič, goriški župan Rodolfo Ziberna, podpredsednik in direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica Primož Černic in Roberta Filipič, odbornika Občine Gorica Roberto Sartori in Arianna Bellan ter Maurizio Tripani, direktor italijanske družbe Gorizia Fiere. Dogovorili so se, da bodo ustanovili delovno skupino, najverjetneje pod okriljem Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO, ki bo združila moči za organizacijo Expomega spomladi leta 2021 vzdolž Kolodvorske ulice v Novo Gorici.

Novogoriški župan dr. Klemen Miklavič je po sestanku povedal: »Ambicije mestne občine so jasne, skupaj z Gorico tvorimo prestolnico evropske čezmejne regije. In v naslednjem obdobju želimo naše sodelovanje obarvati tudi gospodarsko. Expomego je projekt, ki je že živel in je že vključeval podjetnike z obeh strani. Če se ne more več odvijati na goriškem sejmišču, Nova Gorica ponuja lokacijo, kjer lahko naredimo improvizirano sejmišče. V zgodbo želimo vključiti tudi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO, ki je čezmejna entiteta in ta je najbolj primerna za organizacijo čezmejnih dogodkov. Na dolgi rok računamo tudi, da bo gospodarstvo eden od glavnih motivov projektov v naslednji evropski perspektivi. Želimo organizirati sejemski dogodek, ki mora imeti tudi kulturne programe, koncerte in druge spremljajoče dogodke, ki bodo v čezmejno prestolnico, Novo Gorico in Gorico, privabile obiskovalce iz širše okolice.«