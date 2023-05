Sejem pri Ljudskem vrtu bodo poskusno premaknili

Obiskovalce tedenskega mestnega sejma pri Ljudskem vrtu čaka precejšnja sprememba. Če bodo dosedanje napovedi potrjene, bodo z junijem za eksperimentalno obdobje štirih mesecev spremenili lokacijo sejma. Končni cilj je povečati privlačnost sejma in število prodajalcev, je za Primorski dnevnik povedal občinski svetnik s pooblastilom za trgovine in sejme, Alessio Zorzenon.

Battistijev trg ni privlačen

Tedenski sejem v Gorici je v prejšnjih letih že doživel nekaj sprememb, ki so mogoče tudi posledica sprememb v navadah po pandemiji. Že novembra leta 2021 je tako prišlo do prve spremembe, ko je bil ukinjen petkov sejem v Ulici Catterinijev, četrtkov v Ljudskem vrtu pa je postal tedenski (pred tem je potekal vsak drugi teden), pri Rdeči hiši pa sejem poteka ob petkih. Občina se je za spremembe posvetovala s prodajalci, stik z njimi pa se nadaljuje. V zadnjem obdobju so prišli na dan predlogi za premoščanje nekaterih težav, s katerimi se soočajo prodajalci. Kdor svoje blago prodaja na Battistijevem trgu namreč ugotavlja, da je ta lokacija malo privlačna za stranke. Te veliko raje obiščejo stojnice, ki dajejo na Verdijev korzo.

Da bi torej ugodila prošnjam prodajalcev, je občina odredila poskusno spremembo, ki bo trajala štiri mesece. Sejem v mestnem središču naj bi (v pričakovanju dokončne potrditve občinskega odbora) po novem zaživel na Verdijevem korzu med Petrarcovo ulico in glavnim poštnim uradom; v Ulici Oberdan vse do Ulice Roma; v Boccacciovi ulici vse do parkirišča. Na omenjenih odsekih bo ob četrtkih zjutraj, ko je v teku sejem, veljala popolna zapora za promet. »Upamo, da bo sprememba pozitivna tako za prodajalce sejma kot za mestne trgovine. Obe vrsti komercialnih dejavnosti morata sobivati in po možnosti imeti pozitivne učinke ena za drugo. Za to je treba seveda priti do nekaterih kompromisov. Z vidika prometnih sprememb gre za relativno majhno območje, saj bo Ulica Roma popolnoma odprta, prav tako Ulica sv. Klare in Ulica Cadorna. Optimalno rešitev smo iskali več mesecev na kar številnih srečanjih,« pravi še Zorzenon.

Petkov sejem pri Rdeči hiši, še dodaja, pa bo doživel le minimalno spremembo. Ker se je število prodajalcev v zadnjih letih precej znižalo, se je občina odločila, da stojnice med sabo približa, da bodo bližje ena drugi in ne bodo razpršene.