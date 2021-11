Šempetrska bolnišnica kliče na pomoč prostovoljce

Novogoriška mestna občina je objavila apel šempetrske bolnišnice, ki potrebuje pomoč prostovoljcev pri izvajanju aktivnosti v zaostrenih zdravstvenih razmerah, in sicer predvsem pri preverjanju PCT pogoja na vhodih v bolnišnico in transportu materiala po bolnišnici. Vsi, ki so pripravljeni pomagati pri preprečevanju in obvladovanju okužb s covidom-19, so vabljeni, da kontaktirajo Moniko Kalin Vodopivec, bolnišnično koordinatorko za kadre, na elektronski naslov monika.kalin.vodopivec@bolnisnica-go.si. V elektronskem sporočilu naj zainteresirani navedejo svojo telefonsko številko. Bolnišnica pomoč prostovoljcev potrebuje vsak dan v tednu od 6. do 22. ure.