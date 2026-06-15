Šempetrska bolnišnica potrebuje 50 medicinskih sester

V splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici bi takoj zaposlili 50 medicinskih sester. Bolnišnica se sooča tudi s pomanjkanjem zdravnikov, največ jih primanjkuje na oddelku radiologije, takoj pa bi zaposlili tudi patologa. Pomanjkanje kadra bi lahko vplivalo tudi na organizacijo dela v bolnišnici, so pojasnili za STA.

Glede na kadrovski načrt za leto 2026 beležijo 12-odstotni primanjkljaj zaposlenih, kar velja tako za nezasedena delovna mesta kot tudi za dolgotrajne odsotnosti zaposlenih.

»Če ustreznega števila zaposlenih ni mogoče zagotoviti, obstaja možnost začasnega krčenja obsega dejavnosti ali prilagajanja delovanja posameznih oddelkov. Pri vseh odločitvah je na prvem mestu zagotavljanje varne in kakovostne zdravstvene oskrbe bolnikov, zato se morebitni organizacijski ukrepi sprejemajo predvsem z vidika varnosti bolnikov in zaposlenih,« so dodali v bolnišnici.