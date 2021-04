Senčniki že skoraj razprodani

Gradeško turistično podjetje GIT se pripravlja na poletno sezono in že beleži veliko zanimanja zlasti med krajevnimi gosti. »V zadnjih tednih smo že prejeli celo morje naročil za mesto na plaži; največ zanimanja je za julij in avgust, ko so senčniki na nekaterih predelih plaže skoraj v celoti razprodani,« pojasnjuje predsednik podjetja GIT Alessandro Lovato, po katerem imajo letos izredno priložnost, da pridobijo zaupanje krajevnih gostov, ki so se v preteklih letih odpravljali v tujino. Ker se še ne ve, ali bo med poletjem mogoče potovati, se tako številni ljubitelji morja iz cele Furlanije - Julijske krajine že sedaj odločajo za rezervacijo mesta na gradeški plaži.

Podobno kot lani bodo tudi letos senčniki med sabo bolj oddaljeni kot v prejšnjih letih, tako da bo zadoščeno zahtevam po ohranjanju varnostne razdalje. Cene se bodo v primerjavi z lanskim letom povišale za približno deset odstotkov. Rezervacije zbirajo tudi na spletu; ravno v prejšnjih dneh so na Facebook strani podjetja GIT objavili obvestilo, da bodo med poletno sezono zaposlili še nekaj uslužbencev za sezonsko delo. Vse potrebne informacije so na voljo na spletni strani gradeškega turističnega podjetja.