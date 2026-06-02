Šest desetletij zbora Mirko Filej, stebra slovenstva

Že šest desetletij sooblikujejo goriški glasbeno-kulturni prostor, v prenovljeni zasedbi pa so dolgo prehojeno pot tudi praznično počastili. Odmevi preteklosti, koraki sedanjosti je bil naslov jubilejnega koncerta ob 60. obletnici delovanja Moškega pevskega zbora Mirko Filej iz Gorice, ki je v soboto navdušil polno cerkev sv. Justa v Podgori. Zbor se je predstavil v prenovljeni in predvsem pomlajeni zasedbi pod vodstvom dirigenta Davida Bandlja, ki je nasledil dolgoletnega – lahko bi rekli zgodovinskega – dirigenta Zdravka Klanjščka.

Prisotne je nagovoril predsednik Zveze slovenske katoliške prosvete Miloš Čotar, ki je poudaril pomen, ki ga je zasedba imela in ga še ima pri ohranjanju vrednot slovenstva in narodne zavesti, ki jih je zasledoval tudi sam Mirko Filej. Prav te vrednote, je povedal, so zboru omogočile, da je prebrodil krizna obdobja in kljub vsemu ohranil redno delovanje. V svojem govoru je razmišljal tudi o projektnem in rednem zborovskem delovanju. Slednje nedvomno zahteva več potrpežljivosti in trdega dela, hkrati pa utrjuje temelje kulturnega delovanja naše skupnosti, kar dokazuje tudi zbor Filej, ki je postal steber slovenske skupnosti na Goriškem. »Ni se nam treba bati: dokler bomo v svoji sredi imeli ljudi, ki dobro mislijo, nesebično delajo in verjamejo, da je kultura več kot dediščina, bo naša skupnost živa, sposobna rasti, se prilagajati in ohranjati svoj smisel tudi v časih sprememb,« je zaključil predsednik ZSKP.

Koncertni program je obsegal sakralno glasbo in ljudske skladbe. V prvem delu koncerta je občinstvo prisluhnilo Gallusovi skladbi O beata trinitas in Mendelssohnovi Vespergesang op. 121 s solisti Pietrom Graunerjem, Tomažem Slokarjem, Luco Raccarom in Martinom Srebrničem ter ob glasbeni spremljavi violončelista Aleksandra Sluge in kontrabasista Aleksandra Paunovića. Sledili sta skladbi Otče naš Andreja Makorja in Višnaja pamjat skladateljice Hildur Guðnadóttir.