Sezono centra Bratuž odprlo šest goriških fotoklubov

Tudi 27. fotografski prikaz 6x1 razstava, ki so ga odprli v soboto, je naletel na dokajšne zanimanje ljubiteljev umetnostne fotografije. Po ustaljeni navadi je priljubljena pobuda šestih goriških fotoklubov našla mesto v prostorih Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici, kjer se je zbralo veliko ljudi z obeh strani meje, saj so svoja dela postavili na ogled fotografi z goriškega in novogoriškega območja. Avtorji del so člani klubov Castrum iz Gradeža, Circolo fotografico isontino iz Gorice, Foloclub Lucinico iz Ločnika, Fotoklub Skupina75 Gorica, Fotoclub Torrione iz Romansa in Fotoklub Nova Gorica. Koordinacijski odbor pobude, ki ga vodi Goričan Giovanni Viola, je za letošnjo razstavo sodelujočim predlagal, naj pozornost in fotoobjektiv usmerijo v prireditvene dejavnosti različnih kulturnih, športnih in drugih področij. Za letošnjo razstavo so namreč izbrali naslov Prizorišče.

In res so se fotografi šestih klubov potrudili in posneli številne situacije, ki jih ponudijo različna prizorišča, od gledaliških odrov do mestnih trgov in drugih krajev dogajanja. Kot vedno so se s postavitvijo posebne instalacije izkazali člani goriškega slovenskega fotokluba Skupina75: meter od stene so postavili neke vrste železno stojalo v obliki odrske odprtine. Na obok stojala so obesili nekaj desetin okvirčkov diapozitivov, ki delujejo kot nekak odrski zastor, na steno za stojalom pa so postavili vrsto fotografij članov društva. Kompozicijo je umetniško zasnovala njegova članica Loredana Prinčič. Uvodni pozdrav fotografom in publiki je v imenu KC Bratuž izrekla Daniela Klanjšček, spregovorila sta še predsednik koordinacijskega odbora Viola in goriški občinski odbornik za kulturo, Fabrizio Oreti. Razstava bo odprta do 27. septembra, njen ogled pa je možen med prireditvami ali po predhodni najavi.