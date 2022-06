Širili bi proizvodnjo, a ne najdejo delavcev

Več podjetij v goriški pokrajini se sooča s porastom naročil in s potrebo po širjenju proizvodnje, vendar številna med njimi ne dobijo delavcev. »V goriški pokrajini se zaposlitvena raven že dalj časa dviga. Podjetja so večinoma uspešno prebrodila krizo, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa, in v zadnjih časih poslujejo vse uspešneje. Po drugi strani je treba čim večjo pozornost namenjati usposabljanju, pri čemer moramo upoštevati težave, ki jih povzroča demografski upad – tudi na Goriškem. Mlade moramo zato čim bolje usmerjati, saj nekateri sektorji dobesedno hlastajo po novih delavcih,« pravi deželna odbornica za delo Alessia Rosolen, ki se je včeraj preko videokonference udeležila predstavitve poletnega goriškega zaposlitvenega sejma.

»Dežela Furlanija-Julijska krajina že nekaj časa zelo dobro sodeluje z agencijo za delo Adecco, skupaj s katero bomo organizirali tudi zaposlitveni sejem, ki bo 14. julija na sedežu ustanove Punto giovani v Ulici Morelli v Gorici. Na voljo bo kar osemdeset novih delovnih mest, sicer na Goriškem naša uradi za delo že dalj časa beležijo veliko povpraševanja po novih zaposlitvah,« je še povedala Alessia Rosolen in pojasnila, da bodo nove sile na zaposlitvenem sejmu iskala podjetja Coveme, Ondulati ed Imballaggi del Friuli, Ilcam, Miko in Tecnocoop.Iskalci zaposlitve imajo čas, da na spletni strani Dežele Furlanije-Julijske krajine do 12. julija izpolnijo ustrezno vlogo; njihovo prošnjo bo pregledala agencija Adecco, ki bo preverila, katerim zahtevanim poklicnim profilom najbolj odgovarjajo in zatem bo določila urnik za pogovor s ponudniki zaposlitev.