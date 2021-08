Skok v znanje tik pred začetkom pouka

Osredotočili se bodo na motorične sposobnosti in angleščino. Ta sta osrednja elementa poletnega središča "Skok v znanje", ki ga bo sovodenjska občina prvič organizirala v sodelovanju z Večstopenjsko šolo Doberdob. Delavnice bodo potekale od 6. do 10. septembra, pred začetkom pouka, v jutranjih in dopoldanskih urah. Vpisali se bodo lahko osnovnošolci, ki obiskujejo sovodenjsko ali vrhovsko šolo. Dejavnosti bodo potekale v prostorih osnovne šole Petra Butkoviča – Domna v Sovodnjah.

»V sklopu ukrepov za podporo otrokom, ki so bili zaradi koronarazmer in šolanja na daljavo med šolskim letom bili precej prikrajšani, se je Občina Sovodnje prijavila na državni razpis in prejela prispevek 4.379,74 evra. Sprva smo v sodelovanju z večstopenjsko šolo razmišljali, da bi otrokom nudili neke vrste pošolskega pouka med šolskim letom. Z razpoložljivimi sredstvi pa bi ga lahko zagotovili samo do konca tega leta. Zato smo se v dogovoru z ravnateljico in učnim osebjem raje odločili za neke vrste predšolske delavnice,« razlaga pristojna občinska odbornica Alenka Florenin.