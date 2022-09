Skoraj dva milijona evrov za naložbo v park

V parku goriškega dvorca Coronini Cronberg bodo s skoraj dvomilijonskim prispevkom v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost lahko naredili »vse, kar so želeli«. Fundacija Coronini Cronberg je ena od treh prejemnic prispevka na deželni ravni; v deželah v severni in v srednji Italiji je vlada odobrila samo 106 prošenj za prispevke. Fundacija se je uvrstila na 47. mesto, fundacija miramarskega gradu na 68. Kako bodo uporabili vsoto, smo se pozanimali pri Cristini Bragaglia, ki projekt spremlja od vsega začetka.

»Postopek za projektiranje in izvajanje del je izjemno kompleksen, trenutno še dodeljujemo posamezne naloge raznim strokovnjakom. Natančne vsebine bomo javnosti predstavili, ko bodo načrti bolj podrobno dorečeni. Lahko pa povem, da nam bo ta prispevek omogočil, da naredimo vse, kar smo si v parku želeli narediti. Gre za vsoto, ki bi jo z veliko težavo lahko prejeli na drug način. V ponos nam je, da smo med tremi subjekti, ki so bili financirani na deželni ravni, vendar delo se zdaj komaj začenja. Dela morajo steči do konca januarja 2023, zaradi česar moramo zdaj pohiteti,« poudarja Cristina Bragaglia.