Skozi trpko zgodbo dedka opisal zatiranje Slovencev

Skozi trpko usodo dedka Jožefa Bonete, ki je umrl v Dachauu 10. aprila 1945, je opisal zatiranje Slovencev v času fašizma in med drugo svetovno vojno. »Gre za zgodbe, ki jih v Italiji nihče ne pozna, zato upam, da bom vsaj malce prispeval k njihovem poznavanju,«je včeraj v dvorani društva Kremenjak v Jamljah poudaril Sergio Tasso, ki je v spomin na dedka Jožefa Boneto napisal knjigo Jožef - Il fiore rubato.

Predstavitev knjige je v imenu sekcij ANPI-VZPI Dol-Jamlje in Doberdob uvedel Patrik Zulian, pokroviteljstvo dogodku je zagotovila doberdobska občina, v imenu katere je navzoče nagovorila odbornica Giulia Cernic. Predstavitev knjige je organiziral sklad Dorče Sardoč, ki ga je zastopal predsednik Boris Peric. »Knjigo smo namenoma predstavili ob 2. juniju, prazniku republike in njegove ustave, ki v tretjem členu zagotavlja enakopravnost vseh državljanov in državljank, medtem ko v šestem priznava pravice jezikovnih skupnosti.« Peric je poudaril, da se je z uveljavitvijo republike in sprejemom ustave zaključilo obdobje tragedij, ki jih je povzročil fašizem s svojo raznarodovalno politiko. Peric se je spomnil, da so pri Bonetih pred leti postavili dva tlakovca spomina in da so med drugo svetovno vojno ravno Boneti plačali zelo visok krvni davek. Pri partizanih je padlo oz. umrlo v koncentracijskih taboriščih skupno pet domačinov, kar je za tako majhen zaselek, ki šteje le nekaj hiš, izredno veliko.

V nadaljevanju je spregovoril še Cristian Lavrenčič, predsednik društva Hrast, ki je skupaj s sekcijama ANPI-VZPI Dol-Jamlje in Doberdob od leta 2018 do leta 2023 s tlakovci spomina počastilo vseh sedemnajst žrtev koncentracijskih taborišč iz doberdobske občine. V imenu založbe Ali&No je spregovorila Francesca Silvestri, zatem je Sergio Tasso pojasnil, kako je nastala knjiga. Iztočnico za pisanje je predstavljal listek, ki ga je njegov dedek Jožef Boneta odvrgel z vlaka za Nemčijo pri Mošu. Tasso je poudaril, da zdravstveno stanje njegove mame Milke ni najboljše, zato je hotel v roman zapisati vse spomine na dedka, ki mu jih je posredovala skupaj s svojima sestrama Bernardo in Ivanko. »Tri hčerke Jožefa Bonete so doživele tragedijo, ki bi je noben otrok ne smel doživeti,« je poudaril Tasso, ki je otroštvo preživel v Liguriji, medtem ko zdaj živi v Perugii.

»Počutim se Slovenec«

»Čeprav govorim samo italijansko, se počutim Slovenec. Slovenstvo očitno nosim v svojem DNK-ju, čeprav je to prišlo na dan v zrelih letih mojega življenja. Teti mi vedno pravita, da sem pravi Boneta in na to sem res ponosen,« je poudaril Tasso in opozoril, da je bil zelo navezan na babico Lojzko, ki je po smrti moža sama vzgojila tri hčerke. »Ko je poleti prihajala po en mesec k nam v Ligurijo, sem bil vsakič presrečen. Občudoval sem njen pogum in požrtvovalnost,« je poudaril Tasso, ki je v otroških rad prihajal tudi k Bonetom, kjer se je igral s sovrstniki, ki se ga še spominjajo. Nekateri izmed njih so bili prisotni tudi na včerajšnji predstavitvi, ob zaključku katere je Tasso napovedal, da bo izkupiček od prodaje knjige namenil skladu Sardoč, ki med drugim s štipendijami podpira zaslužne študente.

Predstavitev je Marina Tasso, Sergiova hčerka, obogatila s pevskim nastopom, druga dva pravnuka Jožefa Bonete, Chiara in Marco Fracasso, sta prebrala odlomka iz knjige. Posebno ganljiv je bil opis neljubega dogodka, ki ga je Jožef Boneta doživel med fašizmom v tržiški ladjedelnici, kjer mu je vodja izmene ozmerjal s psovko »ščavo«, ki jo na žalost občasno še vedno slišimo tudi v današnjih časih.

Knjigo dobimo na Amazonu in na spletni strani založbe Ali&No, na voljo bo tudi v nekaterih knjigarnah.